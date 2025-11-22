الاهتمام بدول الجوار، إيران تعلن عن خطة تحسين السياسة الخارجية

18 حجم الخط

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن بدء "دبلوماسية المحافظات" مع الدول الجارة، مؤكدا أن الاهتمام بالدول الجارة يعتبر من أولويات السياسة الخارجية لبلاده.

أكد وزير خارجية إيران أن الاهتمام بالدول الجارة من أولويات السياسة الخارجية لبلاده مشيرا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع تلك الدول كان في أعلى المستويات خلال العام الماضي.

وقال عراقجي في تصريحات: "لقد تحطمت الآن دعاية النظام الصهيوني والغرب وجهودهما لتصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من إسرائيل".

وأضاف: "وبالطبع، كانت هجمات إسرائيل وإباداتها الجماعية وكوارثها وجرائمها في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد".

وكشف عن بدء "دبلوماسية المحافظات منذ فترة نظرا لأن الدول المجاورة قادرة على بناء علاقات تجارية جيدة مع المناطق المجاورة لها في إيران، والتي تتمتع بإمكانيات واعدة".

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي للصحفيين إن عراقجي "سيزور سلطنة عُمان الأسبوع الجاري لحضور منتدى مسقط ولقاء نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي يوم الاثنين المقبل".

