وزير الأوقاف السابق يطالب بعقوبات استثنائية لحماية براءة الأطفال من أي اعتداء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الاعتداء على براءة الأطفال جريمة تستوجب مواجهة حاسمة، مطالبًا بتطبيق عقوبات استثنائية رادعة حفاظًا على الأمن النفسي والمجتمعي للأطفال وأسرهم.

وزير الأوقاف السابق: أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي تجاه حماية الأطفال يجب أن يُقابَل بعقوبة رادعة

وقال جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي تجاه حماية الأطفال يجب أن يُقابَل بعقوبة رادعة، مشددًا على أن حماية الطفولة مسئولية لا تحتمل التهاون.

تفاصيل الواقعة التي شهدتها مدرسة "سيدز" الدولية

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم: إن الوزير محمد عبد اللطيف وجه منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة التي شهدتها مدرسة "سيدز" الدولية تجاه عدد من الطلاب بإيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.



وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.

إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

شدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

