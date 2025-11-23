الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تعديل اللائحة، سيناريوهات التتويج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو
18 حجم الخط

تعادل فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، في مجموع لقاءات جولة الذهاب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025 /2026.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (67-49) على مستوى فريق المرتبط، قبل أن يعادل الأخير النتيجة ويحقق الفوز في مباراة الرجال بنتيجة (75-66).

بهذه النتيجة يتعادل الأهلي والاتحاد السكندري بنتيجة (1-1)، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباريات جولة الإياب.

وتنص اللائحة الجديدة لبطولة دوري المرتبط، على تتويج الفريق الفائز بـ3 مباريات من أصل 4 باللقب مباشرة، وحال التعادل (2-2) يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وهو ما يعني حاجة الأهلي أو الاتحاد السكندري، للفوز في مباراتي جولة الإياب على مستوى المرتبط والرجال من أجل حصد اللقب بشكل مباشر.

وأعلن اتحاد كرة السلة عن حضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري، بواقع 300 مشجع لكل فريق.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي الاتحاد السكندري الأهلى والإتحاد السكندرى كرة السلة دوري المرتبط

مواد متعلقة

كرة السلة، طاقم تحكيم ليتواني لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

أشرف صبحي يلتقي رئيس مكتب دوري كرة السلة الأمريكي NBA بمصر

بحضور جماهيري، موعد نهائي دوري مرتبط كرة السلة بين الأهلي والاتحاد

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

وفاة الإعلامية ميرفت سلامة بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية