بعد تعديل اللائحة، سيناريوهات التتويج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة

تعادل فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، في مجموع لقاءات جولة الذهاب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025 /2026.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (67-49) على مستوى فريق المرتبط، قبل أن يعادل الأخير النتيجة ويحقق الفوز في مباراة الرجال بنتيجة (75-66).

بهذه النتيجة يتعادل الأهلي والاتحاد السكندري بنتيجة (1-1)، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباريات جولة الإياب.

وتنص اللائحة الجديدة لبطولة دوري المرتبط، على تتويج الفريق الفائز بـ3 مباريات من أصل 4 باللقب مباشرة، وحال التعادل (2-2) يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وهو ما يعني حاجة الأهلي أو الاتحاد السكندري، للفوز في مباراتي جولة الإياب على مستوى المرتبط والرجال من أجل حصد اللقب بشكل مباشر.

وأعلن اتحاد كرة السلة عن حضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري، بواقع 300 مشجع لكل فريق.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

