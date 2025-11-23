أوكرانيا: إسقاط 69 مسيرة روسية استهدفت عدة مناطق الليلة الماضية

18 حجم الخط

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إسقاط 69 مسيرة روسية من بين 98 استهدفت عدة مناطق الليلة الماضية.

مسودة خطة ترامب من أجل وقف الحرب في أوكرانيا

قال بيان للقادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا مساء أمس السبت: نعتقد أن مسودة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوَّنة من 28 بندًا، أساس يحتاج عملا إضافيًّا.

وتابع بيان للقادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا: “نشعر بالقلق بشأن القيود المقترحة على عدد القوات في الجيش الأوكراني.. سنواصل التعاون عن كثب مع أوكرانيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة.. العناصر في خطة ترامب المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ستحتاج موافقتهما”.

واستكمل بيان للقادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا: “نحن متفقون من حيث المبدأ أن حدود أوكرانيا يجب ألا تتغير بالقوة، ونرحّب باستمرار الجهود الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا”.

تفاصيل خطة السلام الأمريكية

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، الجمعة، تفاصيل خطة السلام الأمريكية، والمدعومة من الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الموقع، إن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، مكونة من 28 نقطة، وتتضمن إجبار كييف على التخلي عن أراضٍ إضافية في الشرق، وتقييد حجم جيشها، والموافقة على عدم الانضمام أبدا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ووفق الموقع فإن مسودة الخطة التي حصل عليها، تحقق منها مسؤول أوكراني وآخر أميركي ومصدر مطلع على المقترح.

وصاغ الخطة بحسب “أكسيوس” مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وقدّم وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول الخطة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس كتابيا.

وبعد ذلك، صرّح زيلينسكي بأنه مستعد لإجراء محادثات بشأنها مع ترامب وفريقه.

وبالإضافة إلى التنازلات الإقليمية المطلوبة من أوكرانيا، تنص الوثيقة على أنه سيكون هناك "رد عسكري منسق وحاسم" في حال حدوث المزيد من التوغلات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

ولا توضح الوثيقة الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في مثل هذا الرد.

وتتضمن الخطة أيضا عناصر اقتصادية تشمل توجيه بعض الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، ورفع العقوبات المفروضة على موسكو، واتفاق الولايات المتحدة وروسيا على شراكة طويلة الأمد في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعدين، وعودة روسيا إلى مجموعة الثماني.

وستحصل جميع الأطراف على عفو عن أفعالها خلال الحرب، مما يعني على الأرجح عدم إمكانية مقاضاة المسؤولين والجنود الروس بتهمة جرائم الحرب.

وتدعو الخطة أيضا أوكرانيا إلى إجراء انتخابات في غضون 100 يوم من التوصل إلى اتفاق.

وتشمل الخطة أيضا بحسب "أكسيوس" الآتي:

- تأكيد سيادة أوكرانيا.

- إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا.

- عدم "غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر.

- عقد حوار بين روسيا وحلف "الناتو"، بوساطة الولايات المتحدة، لحل جميع القضايا الأمنية وتهيئة الظروف لخفض التصعيد من أجل ضمان الأمن العالمي وزيادة فرص التعاون والتنمية الاقتصادية المستقبلية.

- ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة.

- سيقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد.

- توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.

- يوافق "الناتو" على عدم تمركز قوات تابعة له في أوكرانيا.

- نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

