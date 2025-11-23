واشنطن تقلص تواجدها في مركز التنسيق بغزة وعسكريون أمريكيون يبدأون في المغادرة

18 حجم الخط

أفاد مصدران أمريكيان، السبت، أن الولايات المتحدة تعمل على تقليص وجودها العسكري في مركز التنسيق المدني-العسكري الواقع في مدينة كريات جات بجنوب إسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ووفقا للمصدرين، فإن هدف الولايات المتحدة هو أن يكون المركز تابعا لمجلس السلام الدولي الذي سيُنشأ قريبًا وسيكون تحت رئاسة دونالد ترامب وقادة عالميين.

كما بدأ بعض العسكريين البالغ عددهم 200 فرد، والذين كانوا في إسرائيل لإنشاء المركز الخاص بالمغادرة بالفعل، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري، لتعزيز الأمن والاستقرار في غزة وذلك عقب توقيع اتفاقية من 20 بندا بوساطة أمريكية، تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس وضمان استقرار إقليمي طويل الأمد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، الإثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارًا إلى دولة فلسطينية.

كما نصّ مشروع القرار على منح "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء ورؤساء دول آخرين تفويضًا بإدارة غزة مؤقتًا حتى نهاية ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس.

