أخبار مصر

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على هذه الطرق غدا

شبورة ضبابية، فيتو
شبورة ضبابية، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والصعيد وسيناء، وذلك من منتصف ليل الغد وحتى العاشرة صباحا.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

طقس مستقر ودرجة حرارة تصل لـ32 في المنيا اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ويعد اليوم ذروة الموجة الحارة يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

