هشام نصر: أزمة الزمالك المادية أكبر مما يتخيله أحد وإيرادات النادي لا تصل ربع ما يحققه الأهلي

قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إن المشكلات المالية للنادي أكبر مما يتخيله أحد وغالبيتها كانت مخفية عن الأنظار عند تولي المجلس الحالي إدارة النادي.



وأضاف نصر خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "كنا مقدرين المديونيات بقدر معين، ولكن بعد مراجعة المحاسبين القانونيين، اكتشفنا أن المديونيات تضاعفت مرتين أو ثلاث. الميزانية تم رفضها من الجمعية العمومية وهي حاليًا في الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأشار إلى بعض المفاجآت، مثل قيام لاعب كرة طائرة برفع قضية بقيمة 150 ألف دولار مستحقة منذ عام 2022، مؤكدًا أن الوضع المالي للنادي معقد بسبب الإرث القديم للديون.

الإعلانات والرعاية المالية لنادي الزمالك

كشف نصر أن عدد الإعلانات في النادي قد ارتفع من إعلان واحد عند استلام المجلس الحالي إلى سبعة إعلانات، إلا أن الإيرادات لا تصل حتى إلى ربع ما يحصل عليه النادي الأهلي، بسبب تراكم الإرث القديم من الديون والقضايا.

أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

أوضح نائب رئيس النادي أن أرض النادي في 6 أكتوبر تواجه مشاكل قانونية وإدارية متراكمة منذ سنوات، مؤكدًا أن النادي حصل على الأرض في 2004 ولم يتم تنفيذ المشروع، طلب المجلس الحالي مهلة 4 سنوات لاستكمال المشروع، ولم يتم الرد رسميًا من الجهاز المعني، أي اتهامات بأن النادي يخطط لإنشاء كومبوند على الأرض غير صحيحة.

وأضاف:"نادي الزمالك لديه ديون حالية 2.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه ديون سيادية وضرائب. المجلس يعمل منذ عامين لإيجاد حلول، بما في ذلك جدولة الديون واستثمار جزء من الأرض لإنشاء النادي الجديد وسداد المديونيات".

مشروع النادي الجديد واستثمارات الدولة

أشار هشام نصر إلى أن المجلس حصل على موافقة رسمية من الدولة لزيادة النسبة البنائية من 5 إلى 10% وزيادة ارتفاعات المباني مقابل 800 مليون جنيه، وتم دفع جزء للمقاولين والدولة، مؤكدًا أن: "بعد بدء التنفيذ، فوجئنا بسحب الأرض. حتى لو كان هناك خلاف قانوني، لا يمكن سحب الأرض بهذا الشكل. لقد قدمنا شكوى للنائب العام للتحقق من أي اتهامات بإهدار المال العام، وهذا ردنا على المستشار مرتضى منصور".

رد نادي الزمالك على مرتضى منصور

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون واللوائح الرسمية، وأن أي ادعاءات من مرتضى منصور بشأن إهدار المال العام أو بيع الأرض لا أساس لها، وأن المجلس الحالي يعمل على حماية حقوق النادي واستمرار مشاريعه بما يخدم النادي والدولة معًا.

ووجه نائب رئيس نادي الزمالك، رسالة لرئيس الجمهورية، قائلا:"بنقول للرئيس السيسي 30 أو 40 مليون زملكاوي منتظرين دعم ومساعدة حضرتك في أزمة فرع النادي بأكتوبر".

