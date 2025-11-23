الأحد 23 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بعد تحذيرات أمريكية، 6 شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى فنزويلا

أفادت نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية بأن 6 شركات طيران ألغت رحلاتها إلى فنزويلا، السبت، بعد أن حذرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية من مخاطر "النشاط العسكري المتزايد".

وقالت رئيسة نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية ماريسيلا دي لوايزا إن شركات الطيران الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والتشيلية "لاتام" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية "جول" والترينيدادية "كاريبيان" علّقت رحلاتها إلى البلاد، من دون تحديد مدة التعليق، فيما يأتي ذلك وسط حشد الولايات المتحدة قواتها بشكل كبير في المنطقة.

في المقابل، تواصل الخطوط الجوية البنمية "كوبا" والإسبانية "إير يوروبا" و"بلاس ألترا" والتركية "تركيش إيرلاينز" والفنزويلية "ليزر" تسيير رحلاتها.

هذا ووجهت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية يوم الجمعة، الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية بـ "توخي الحذر" نظرا "لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها".

وأضافت: "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة و/أو المطارات والطائرات على الأرض".

جدير بالذكر أن واشنطن أرسلت مجموعة حاملة طائرات وسفنا حربية أخرى وطائرات شبح إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنه عملية لمكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا.

وجاء التحذير للطائرات قبل أيام قليلة من إدراج كارتل مخدرات تزعم الإدارة الأمريكية أن مادورو يتزعمه في قائمة الإرهاب الأمريكية، ودخول الصراع معه حيز التنفيذ، في خطوة يعتقد البعض أنها تنذر بعمل عسكري ضد حكومته.

وسبق أن نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 زورقا بزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي منذ أوائل سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

هذا في حين أن الولايات المتحدة لم تنشر أي أدلة ملموسة تثبت أن الزوارق التي استهدفتها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للبلاد، وقد تصاعدت التوترات الإقليمية نتيجة لهذه الحملة وما يرافقها من حشد عسكري.

