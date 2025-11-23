صفاء عسران، حكاية أول قاضية عرفية لوقف سلسال الدم في الصعيد (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مرتدية الرداء الأسود الرسمي لسيدات الصعيد، تقف بين الكبير والصغير،لا تخشى في الحق لومة لائم، تعرضت للكثير من العقبات والمشكلات لكنها لم تتوقف يوما عن إصرارها على وقف حقن الدماء، وكبح جماح البارود الغادر في قرى الدم والنار بصعيد مصر.

صفاء عسران ومحررة فيتو (2) صفاء عسران ومحررة فيتو (1) صفاء عسران (1) صفاء عسران (2)

صفاء عسران فتاة في العقد الثالث من العمر بنت محافظة قنا، أسست أول مؤسسة لوأد الثأر ووقف نزيف الدم بقرى الصعيد. إنها أول قاضية عرفية في الوطن العربي كله، مستحقة لقب “قاضي السلام”.

قصة أول قاضية عرفي في قنا

قالت “صفاء” إنها عرفت معنى الثأر منذ كان عمرها 10 سنوات عندما أرعبها صوت البارود الذي لا يتوقف في كل مكان بحثا عن الضحية: "كان عمري وقتها 10 سنوات وكنا نلهو في الشارع عندما كنا في بيت جدي لوالدتي، وكل الموجودين ركضوا عندما سمعوا الرصاص وأخذت شقيقتي بين أحضاني وغطيتها بالجلباب لحمايتها من الرصاص”.

وأضافت “صفاء” في حوارها مع "فيتو" أن هذا الأمر دفعها في بداية حياتها إلى أن تقوم ببحث لمعرفة أسباب الثأر والدوفع الحقيقية وراء ارتكابه لمنعه.

وأوضحت أنها عندما كبرت وتخرجت من الجامعة، ظلت تبحث عن حلم السلام في الصعيد خاصة محافظة قنا، تراودها الرغبة في منع تكرار سيناريو الثأر وسلسال الدم في بيوت الصعايدة، وهذا الذي جعلها تطالب عقب تخرجها من الجامعة عام 2013 بالذهاب إلى مدينة دشنا لحضور جلسة صلح رغم منع دخول السيدات في مثل هذه الأمور، خاصة في دشنا لعدم تقبلهم فكرة جلوس المرأة بين الرجال.

بداية فكرة مؤسس لإخماد نيران الفتنة

وقالت “صفاء” إنها أصرت على حضور الجلسة، وحدث بالفعل فأيقنت أن الدخول إلى ساحة هذا المجال ليس سهلا لكن ليس مستحيلا، وهذا الأمر يتطلب جهدا، ويحتاج لمن يؤمن برسالة المرأة في هذا المجال، فدائما المرأة في الصعيد متهمة بأنها هي المحرك على الثأر فلماذا لا تكون هي المحرك لإخماد نيران الثأر والفتنة.

وأكدت أنها طلبت أن تحضر بعد ذلك جلسات متعددة وتفهم كيفية الدخول لكل قصة حتى لا تستطيع أن تقنع أصحاب الدم على الصلح، لافتة إلى أن هذا لم ولن يوقف دور وجهود رجال القانون بل بالعكس هو عامل مساعد فقط لإخماد نار الفتنة ولكن الإجراءات القانونية كما هي لم تتغير نهائيا.

وأكدت أن الصعيد منذ قرون يعتمد على التحكيم العرفي كجزء من ثقافته القبلية، والجلسات العرفية تساعد على وأد الفتن ومنع التصعيد الذي قد يؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح.

وأشارت إلى أن القانون يأخذ مجراه دائمًا، لكن الصلح على الدم يهدف لوقف سلسال الدم نفسه. أحيانًا يكون القاتل قد حُكم عليه بالإعدام، لكن من يدفن بالكفن يكون أحد أقربائه، مثل ابنه أو أخوه، منعًا للفتن، بحيث تتمكن عائلة المقتول من أخذ حقها وفق العرف، وفي الوقت نفسه تتيح لعائلة القاتل فرصة للفدية أو التسوية لتفادي مزيد من القتل.

صفاء عسران (3) صفاء عسران (4) صفاء عسران (5)

ونوهت إلى أن هذه الطريقة توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على السلام الاجتماعي ومنع التصعيد، على سبيل المثال، في إحدى خصومات الدم الخطيرة التي راح ضحيتها 17 فردًا، تمكنت الجلسات العرفية من وقف نزيف الدم وإنهاء النزاع بين الأسر المتخاصمة، بحضور الشرطة وممثلين عن الدولة لضمان تطبيق القانون وحفظ الحقوق.

وأكدت بصفتها رئيس مؤسسة “صعيد بلا ثأر”، المؤسسة الأولى في الوطن العربي لحقن الدماء، أن القضاء العرفي يساند الدولة كتفًا بكتف في خصومات الدم، والدليل على ذلك هو تواجد قوات الشرطة في كل المصالحات التي ننظمها لضمان أن أي اتفاق يتم يكون عادلًا وقانونيًا وآمنًا.

ونوهت إلى أن الدليل على ذلك هو دعم الحكومة المصرية للقضاء العرفي واضح وملموس، ودعم فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، ودعم عدد من مؤسسات المجتمع المدني ، والكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بدعم مبادرة صعيد بلا ثأر، ودعم وزير الشباب ووزير التنمية ووزارة التضامن الاجتماعي للكيان.

يوم التسامح المصري

كما أشارت "صفاء" إلى أن إطلاق “يوم التسامح المصري” كان بحضور لفيف من وزراء مصر، بقيادة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، ورئيس مؤسسة مصر الخير، وهو حدث جسد اعتراف الدولة الرسمي بالعُرف ودعمها للمصالحة والسلام الاجتماعي، مما يؤكد أن العرف في الصعيد معترف به رسميًا من قبل الدولة، وأن القضاء العرفي بالتعاون مع الدولة يمثل وسيلة فعالة لحفظ الأمن وتقليل النزاعات الدموية، وليس بديلًا عن القانون، بل أداة تكمل جهود الدولة في تحقيق العدالة وحفظ السلم الأهلي.

واختتمت حديثها بأنها شاركت في 752 صلحا على مستوى الصعيد والقاهرة حتى ذاع صيتها في الوطن العربي وهناك سيدات من تونس كانوا يتحدثون معها في هذا المجال الذي لم يسبقها إليه من النساء والسيدات في الوطن العربي كله.

