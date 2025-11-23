الأحد 23 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الكونفدرالية، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026 بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية الموسم الجاري.

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 


المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، جوليبا المالي، أولمبيك أسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، مانيما يونيون الكونغو الديمقراطية، عزام يونايتد التنزاني، نيروبي يونايتد الكيني

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني

 

المجموعة الرابعة: الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي

 

مواعيد مباريات الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية والقنوات الناقلة


ستيلينبوش ضد أوتوهو أويو - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
أس مانيما يونيون ضد عزام يونايتد - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD
المصري ضد كايزر تشيفز - 6 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
دجوليبا ضد أولمبيك أسفي - 6 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD
الزمالك ضد زيسكو - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD 
الوداد البيضاوي ضد نيروبي يونايتد   - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD
اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو  - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

