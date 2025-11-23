مواعيد مباريات الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية والقنوات الناقلة
الكونفدرالية، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026 بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.
ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية الموسم الجاري.
مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026
المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، جوليبا المالي، أولمبيك أسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري
المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، مانيما يونيون الكونغو الديمقراطية، عزام يونايتد التنزاني، نيروبي يونايتد الكيني
المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني
المجموعة الرابعة: الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي
مواعيد مباريات الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية والقنوات الناقلة
ستيلينبوش ضد أوتوهو أويو - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
أس مانيما يونيون ضد عزام يونايتد - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD
المصري ضد كايزر تشيفز - 6 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
دجوليبا ضد أولمبيك أسفي - 6 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD
الزمالك ضد زيسكو - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
الوداد البيضاوي ضد نيروبي يونايتد - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD
اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا