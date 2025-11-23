إزالة أعمال حفر مزرعة سمكية على أملاك الدولة بمركز بلقاس بالدقهلية (صور)

18 حجم الخط

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية حملة ليلية مكبرة تمكنت من إزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بالحفر لعمل مزرعة سمكية على مساحة 4200 متر تقريبا بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير"



وذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتصدى لكل أنواع التعدى لما يمثله ذلك من إهدار لموارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة.

وأشرفت محاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأحمد العربى نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، على إزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بالحفر لعمل مزرعة سمكية على مساحة 4200 متر تقريبا بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.



وتم عمل الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المرصودة، بحضور أحمد الجوهرى رئيس الوحدة المحلية بالجزاير بالتعاون مع رجال الشرطة.

