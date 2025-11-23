أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين STEM يطالبون بإعادة النظر في نظام النسبة المرنة

18 حجم الخط

وجه أولياء أمور مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، التماسا إلى وزارة التعليم العالي، طالبوا خلاله بإعادة النظر في نظام النسبة المرنة التي تحدد قبول أبنائهم بالجامعات.

وذكر أولياء الأمور في التماسهم، أن تجربة مدارس STEM بدأت كمنحة أمريكية عام 2011 لرعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات، ثم أصبحت ممولة بالكامل من الدولة منذ 2019.

وجاء بالالتماس أن مصر يوجد بها الآن 21 مدرسة بنظام STEM تستقبل نخبة الطلاب بعد اختبارات قدرات يتقدم لها أكثر من 30 ألف طالب، ولا يقبل منهم سوى نحو 2200 من أعلى المتفوقين.

ولفت الالتماس إلى مميزات منظومة مدارس المتفوقين STEM، وأنه تعليم قائم على البحث العلمي والمشروعات التطبيقية، ومعامل وتجهيزات متقدمة، وإعداد طلاب قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، ونظام دراسي باللغة الإنجليزية بدون كتب تقليدية ومشاريع Capstone تعد من أصعب مشاريع المرحلة الثانوية في مصر.

أزمات مدارس المتفوقين STEM

واشار الالتماس أيضا إلى الأزمات الحالية التي عانى منها طلاب مدارس المتفوقين في تنسيق دفعة 2025، ومنها مايلي:

تقلص عدد المقاعد المتاحة لهم بـالجامعات الحكومية. مشكلات تطبيق النسبة المرنة، حيث أنها تساوي بين الغير متساويين، وتحرم المتفوقين من حقوقهم. تأخر فتح باب التنسيق وإلغاء التوزيع الجغرافي، ورفض تقليل الاغتراب، مما يتعارض مع تقدير الدولة لحقوق المتفوقين، وتكريمهم. عدم الاعتراف بمعامل التفوق وتفعيله بنظام القبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، رغم إقراره.

وتمثلت مطالب أولياء الأمور في الآتي:

إعادة النظر بشكل جذري في آلية تطبيق النسبة المرنة، وزيادة مقاعد STEM مع تفعيل معامل التفوق.

فتح باب التنسيق بالتزامن مع المرحلة الأولى للثانوية العامة، لرفع المعاناة عن الطلاب نتيجة تأخير التنسيق.

السماح بتقليل الاغتراب وإعادة التوزيع الجغرافي.

تطبيق معامل التفوق في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.



