الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين STEM يطالبون بإعادة النظر في نظام النسبة المرنة

مدارس المتفوقين للعلوم
مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا،فيتو
18 حجم الخط
ads

وجه أولياء أمور مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، التماسا إلى وزارة التعليم العالي، طالبوا خلاله بإعادة النظر في نظام النسبة المرنة التي تحدد قبول أبنائهم بالجامعات.

وذكر أولياء الأمور في التماسهم، أن تجربة مدارس STEM بدأت كمنحة أمريكية عام 2011 لرعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات، ثم أصبحت ممولة بالكامل من الدولة منذ 2019.

وجاء بالالتماس أن مصر يوجد بها الآن 21 مدرسة بنظام STEM تستقبل نخبة الطلاب بعد اختبارات قدرات يتقدم لها أكثر من 30 ألف طالب، ولا يقبل منهم سوى نحو 2200 من أعلى المتفوقين.

ولفت الالتماس إلى مميزات منظومة مدارس المتفوقين STEM، وأنه تعليم قائم على البحث العلمي والمشروعات التطبيقية، ومعامل وتجهيزات متقدمة،  وإعداد طلاب قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، ونظام دراسي باللغة الإنجليزية بدون كتب تقليدية ومشاريع Capstone تعد من أصعب مشاريع المرحلة الثانوية في مصر.

أزمات مدارس المتفوقين STEM 

واشار الالتماس أيضا إلى الأزمات الحالية التي عانى منها طلاب مدارس المتفوقين في تنسيق دفعة 2025، ومنها مايلي:

  1. تقلص عدد المقاعد المتاحة لهم بـالجامعات الحكومية.
  2. مشكلات تطبيق النسبة المرنة، حيث أنها تساوي بين الغير متساويين، وتحرم المتفوقين من حقوقهم.
  3. تأخر فتح باب التنسيق وإلغاء التوزيع الجغرافي، ورفض تقليل الاغتراب، مما يتعارض مع تقدير الدولة لحقوق المتفوقين، وتكريمهم.
  4. عدم الاعتراف بمعامل التفوق وتفعيله بنظام القبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة،  رغم إقراره.

وتمثلت مطالب أولياء الأمور في الآتي:

  • إعادة النظر بشكل جذري في آلية تطبيق النسبة المرنة، وزيادة مقاعد STEM مع تفعيل معامل التفوق.
  • فتح باب التنسيق بالتزامن مع المرحلة الأولى للثانوية العامة، لرفع المعاناة عن الطلاب نتيجة تأخير التنسيق.
  • السماح بتقليل الاغتراب وإعادة التوزيع الجغرافي.
  • تطبيق معامل التفوق في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
     

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدارس المتفوقين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وزارة التعليم العالى مدارس STEM

مواد متعلقة

أبرزها تخصيص 5 % من المنح لطلاب مدارس المتفوقين.. قرارات مجلس جامعة سوهاج الأهلية

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض 'دكان الفرحة' لدعم طلاب الجامعات الحكومية

لطلاب مدارس STEM، تعرف على المنح الدراسية بجامعة العبور

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية