لطلاب مدارس STEM، تعرف على المنح الدراسية بجامعة العبور

أعلنت جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا عن تقديم منحة 50% على إجمالي المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

ويأتي القرار بدعم من المهندس عبد الله الدهشان رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد إبراهيم يوسف القائم بأعمال رئيس الجامعة، تقديرًا لمجهودات هؤلاء الطلاب وإيمانًا بدورهم المستقبلي في قيادة مسيرة التطوير والابتكار في مصر.

منح دراسية لطلاب مدارس المتفوقين بجامعة العبور

وتُتاح هذه المنحة المميزة للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعة، وهي: كلية الصيدلة، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الإدارة وريادة الأعمال.

ويمكن للطلاب الراغبين في الاستفادة من منحة جامعة العبور، التقديم مباشرة من خلال مقر الجامعة بالكيلو 21 طريق القاهرة بلبيس بجوار مدينة العبور، أو عبر الموقع الرسمي للجامعة، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الالتحاق بمدارس المتفوقين STEM.

جدير بالذكر أن جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا (OUST) انطلقت في العام الأكاديمي 2025 - 2026 بموجب القرار الجمهوري رقم 564 لسنة 2024 الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم تعليم متميز وبحث علمي متطور في بيئة تعليمية حديثة تشجع على الإبداع والابتكار، بما يؤهل طلابها للنجاح في عالم سريع التغير.

