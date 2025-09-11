الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب مدارس STEM، تعرف على المنح الدراسية بجامعة العبور

جامعة العبور
جامعة العبور
ads

 أعلنت جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا عن تقديم منحة 50% على إجمالي المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

ويأتي القرار بدعم من المهندس عبد الله الدهشان رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد إبراهيم يوسف القائم بأعمال رئيس الجامعة، تقديرًا لمجهودات هؤلاء الطلاب وإيمانًا بدورهم المستقبلي في قيادة مسيرة التطوير والابتكار في مصر.

منح دراسية لطلاب مدارس المتفوقين بجامعة العبور

وتُتاح هذه المنحة المميزة للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعة، وهي: كلية الصيدلة، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الإدارة وريادة الأعمال.

ويمكن للطلاب الراغبين في الاستفادة من منحة جامعة العبور، التقديم مباشرة من خلال مقر الجامعة بالكيلو 21 طريق القاهرة بلبيس بجوار مدينة العبور، أو عبر الموقع الرسمي للجامعة، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الالتحاق بمدارس المتفوقين STEM.

جدير بالذكر أن جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا (OUST) انطلقت في العام الأكاديمي 2025 - 2026 بموجب القرار الجمهوري رقم 564 لسنة 2024 الصادر عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم تعليم متميز وبحث علمي متطور في بيئة تعليمية حديثة تشجع على الإبداع والابتكار، بما يؤهل طلابها للنجاح في عالم سريع التغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة العبور جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا مدارس المتفوقين STEM مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

الاعتداء الإسرائيلي على قطر والملف النووي الإيراني يتصدران مباحثات السيسي ورئيس وزراء العراق

أخبار مصر اليوم: انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل الدولية.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads