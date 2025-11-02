أبرزها تخصيص 5 % من المنح لطلاب مدارس المتفوقين.. قرارات مجلس جامعة سوهاج الأهلية

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسة برئاسة الدكتور حسان النعمانى، رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة.

وقال النعماني إن المجلس وافق علي عدد من القرارات ومنها تخصيص نسبة ٥٪؜ لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الحاصلين علي شهادة stem من اجمالي المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الاهليه، والموافقة علي اعتماد الرسوم الدراسيه لطلاب المنح بكليات الطب والحاسبات والهندسه المموله من البنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي للعام الجامعي ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.

وأضاف النعماني إنه تمت الموافقة علي إعداد الكتاب الجامعي الخاص بالفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ وإتاحته علي المنصة التعليمية، وعقد الاختبارات الإلكترونية للطلاب بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الحكومية، ووضع جدول زمني للتدريب حتي ١٣ نوفمبر الجاري، إلي جانب إعلان درجات أعمال السنة ميدتيرم والشفوي والعملي بعد الانتهاء من كل امتحان للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.

