اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر تثمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

اللجنة العليا للمصالحات
اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر
عقدت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف اجتماعها الشهري اليوم، برئاسة أ.د عباس شومان، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة: أ.د عبد المنعم فؤاد، أ.د محمد الجندي، د. سعيد عامر، د. أحمد حمادي، د. خليفة محمد إبراهيم، الشيخ خليفة شلبي، الشيخ محمد ربيع السعدي، ود. أحمد عيسى.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وفي مستهل الاجتماع، وجهت اللجنة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب، على الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ورحبت اللجنة بإضافة مادة مستحدثة بعد المادة 21، والتي تفتح المجال أمام التصالح في الجرائم الثأرية، كما أكدت اللجنة بالإجماع أن هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية مهمة، من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير غطاء قانوني داعم لجهود الأزهر في القضاء على ظاهرة الثأر وإرساء السلم الأهلي في مختلف محافظات البلاد.

 أهم القضايا الثأرية الراهنة التي تتطلب التدخل الفوري وتطبيق أحكام القانون الجديد عليها

وناقش الحاضرون آليات العمل الجديدة في ضوء القانون المعدل، حيث تم استعراض أهم القضايا الثأرية الراهنة التي تتطلب التدخل الفوري وتطبيق أحكام القانون الجديد عليها، وتم التشديد على ضرورة المسارعة بتذليل كافة العقبات الإجرائية واللوجستية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لضمان سرعة إنجاز ملفات المصالحات في القضايا التي تم التوصل فيها إلى اتفاق بين الأطراف المتخاصمة.

 

وأوضحت اللجنة أنها تواصل التنسيق الكامل مع بيت العائلة المصرية في الخصومات التي يكون أحد طرفيها من الإخوة المسيحيين، وذلك لضمان وحدة الجهود الوطنية لإنهاء كافة النزاعات. 


وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على إعداد تقرير شامل ومفصل يتضمن كل ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال اللجنة العليا خلال الفترة الماضية، لرفعه بشكل عاجل إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابع أعمال اللجنة ونتائجها أولًا بأول.

