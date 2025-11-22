أعراض ومضاعفات داء كرون وتأثيره على الجسم

18 حجم الخط

يصنف داء كرون كنوع من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجهاز الهضمي عن طريق الخطأ معتبرا إياها ضارة، وتختلف أعراض المرض تبعا لمكان الالتهاب في الجهاز الهضمي، ونظرا لتشابه أعراضه مع العديد من أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

أعراض داء كرون

تتفاوت اعراض داء كرون بشكل كبير اعتمادا على الشخص والجزء المصاب من الجهاز الهضمي، ورغم انه يمكن ان يؤثر على مناطق مختلفة، الا انه غالبا ما يسبب التهابا في الامعاء الدقيقة والقولون، وتتراوح شدة الأعراض بين الخفيفة الى الشديدة التي قد تؤدي الى مضاعفات تهدد الحياة، وتظهر علامات المرض وتختفي، او تتلاشى تماما، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

اذا كان الالتهاب في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي “القولون”، فقد تكون الاعراض اكثر تكرارا وقوة مقارنة باصابة الجزء العلوي “الامعاء الدقيقة” وتشمل هذه الاعراض:

الم وتقلصات في البطن.

دم في البراز.

الاسهال.

افرازات من تقرحات مؤلمة بالقرب من فتحة الشرج.

حاجة ملحة للتبرز.

الشعور بعدم افراغ الامعاء بالكامل.

فقدان الشهية وخسارة الوزن.

الإمساك، الذي قد يؤدي الى انسداد الامعاء.

اعراض "كرون الصامت"

معظم المصابين لا تظهر عليهم أعراض كرون الصامت عندما يؤثر المرض على الأمعاء الدقيقة، وفي حال كانت الأعراض الأولية صامتة، فإن العلامات التالية قد تكون أكثر خطورة وتشمل:

انسداد معوي.

عدوى أو خراج.

الم او حمى مستمرة.

ناسور (ثقب او نفق واصل في الأمعاء).

سرطان القولون او الامعاء الدقيقة.

زيادة مخاطر الاستشفاء وجراحات الأمعاء.

أعراض جسدية عامة

قد يؤثر المرض على الصحة العامة مسببا:

التعب والإرهاق.

الحمى.

قرح الفم.

التعرق الليلي.

اضطرابات في الدورة الشهرية.

فقر الدم (الانيميا).

حصى الكلى.

مضاعفات الجهاز الهضمي لداء كرون

تعتبر المضاعفات اقل شيوعا من الاعراض الاولية، وقد تكون موضعية في الامعاء او جهازية تؤثر على الجسم بأكمله.

المضاعفات الموضعية تشمل:

الخراج: جيب من القيح ناتج عن عدوى بكتيرية، قد يتشكل على جدار الامعاء او قرب الشرج، مصحوبا بتورم والم وحمى. يتم علاجه عادة بالتصريف والمضادات الحيوية.

الشق الشرجي: تمزقات مؤلمة في بطانة الشرج تسبب نزيفا، وتعالج بالكريمات الموضعية وحمامات المقعدة.

الناسور: تحول القرح الى فتحات تربط جزأين من الامعاء او تصل الى انسجة مجاورة كالمثانة او الجلد. قد تتطلب النواسير الكبيرة او المتعددة تدخلا جراحيا.

سوء الامتصاص وسوء التغذية: يؤثر المرض على الامعاء الدقيقة المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية، مما قد يؤدي الى نقص فيتامين ب12 والحديد. يركز العلاج على تعويض هذه العناصر.

فرط النمو البكتيري في الامعاء الدقيقة (SIBO): تكاثر البكتيريا في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي يسبب الغازات والانتفاخ والاسهال، ويعالج بالمضادات الحيوية.

تضييق الامعاء: مناطق ضيقة وسميكة ناتجة عن الالتهاب، تسبب تقلصات وانتفاخا. قد يتطلب الامر جراحة اذا لم تنجح الادوية او تكرر الانسداد.

مضاعفات داء كرون الجهازية

يعاني اكثر من ربع المصابين من مضاعفات لا تتعلق بالامعاء، وتعرف بالمضاعفات الجهازية.

1. التهاب المفاصل

يصيب حوالي ربع المرضى، ويشمل الالم والتورم والتصلب، وله ثلاثة انواع رئيسية:

المحيطي: يصيب المفاصل الكبيرة (المرفقين، الركبتين) وغالبا ما يكون متنقلا ولا يسبب ضررا دائما.

المحوري (التهاب الفقار): يصيب اسفل العمود الفقري، وقد يسبب صعوبة في التنفس او اندماج عظام العمود الفقري.

التهاب الفقار المقسط: نوع اكثر خطورة ونادر، يسبب تقييد الحركة والتهاب في العيون والرئتين وصمامات القلب.

يشمل العلاج مسكنات الالم، الستيرويدات، الراحة، والعلاجات البيولوجية والمثبطة للمناعة.

2. المشاكل الجلدية

اقل شيوعا من التهاب المفاصل، وتشمل:

الحمامى العقدية: عقيدات حمراء مؤلمة على الساقين، تتحسن مع السيطرة على المرض.

تقيح الجلد الغنغريني: قروح مليئة بالقيح قد تظهر بعد الاصابات او حول فتحات "الستوما"، وتتحول لقرح عميقة.

الزوائد الجلدية: شائعة حول الشرج وقد تسبب تهيجا.

قرح الفم: قرح مؤلمة تزداد مع نشاط المرض.

3. فقدان العظام

يحدث بسبب المرض نفسه او ادوية الكورتيكوستيرويد التي تعيق امتصاص الكالسيوم وتقلل هرمون الاستروجين، ويشمل ذلك هشاشة العظام او لين العظام.

نقص فيتامين د: شائع عند تلف الامعاء الدقيقة او استئصال جزء منها.

4. مشاكل العيون

رغم ندرتها، قد تسبب الالتهابات مشاكل خطيرة:

التهاب ظاهر الصلبة: الاكثر شيوعا، يسبب احمرارا وحرقة ولا يؤثر على الرؤية.

التهاب الصلبة: يسبب الما مستمرا وحساسية للضوء، وقد يؤدي لترقق بياض العين.

التهاب القزحية: التهاب الطبقة الوسطى للعين، يسبب ضبابية الرؤية، وقد يؤدي للعمى اذا لم يعالج.

5. مشاكل الكلى

عادة ما تكون خفيفة، وتشمل:

حصى الكلى: نوعان (اكسالات الكالسيوم بسبب سوء امتصاص الدهون، وحمض اليوريك بسبب حموضة البول الناتجة عن الاسهال).

موه الكلية: تورم الكلى نتيجة ضغط الامعاء الملتهبة على الحالب.

نواسير: قد تصل بين الامعاء والمثانة وتسبب التهابات بولية.

6. مشاكل الكبد

نادرة ولكنها محتملة، وتشمل:

مرض الكبد الدهني: تراكم الدهون في الكبد.

حصى المرارة: تتكون عندما تتحول الكوليسترول او البيليروبين الى حصوات.

التهاب الكبد: قد ينتج عن المرض او الادوية.

التهاب البنكرياس: قد ينتج عن حصى المرارة او الادوية.

التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الاولي: تندب وضيق في القنوات الصفراوية.

تأثيرات على النمو البدني

شائعة لدى الاطفال، حيث يلاحظ الاباء:

قصر القامة ونقص الوزن.

يبدأ البلوغ في وقت متاخر مقارنة باقرانهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.