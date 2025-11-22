بصوت إسعاد يونس، دولة التلاوة يحتفي بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد (فيديو)

18 حجم الخط

احتفى برنامج دولة التلاوة في تقرير صوتي للفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، بأحد أعظم أعلام دولة التلاوة المصرية.. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي تحوّل صوته إلى جسر للسكينة والأمان، وملاذ روحي تتوارثه القلوب جيلًا بعد جيل.

عبد الباسط عبد الصمد..ميلاد النقاء في حضن الصعيد

يحكي التقرير أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وُلد عام 1927 في قرية المراعزة التابعة لمدينة أرمنت بمحافظة قنا، وكان أصغر أربعة إخوة في بيت بسيط يفيض إيمانًا وصدقًا.



والده حرص، كما فعل جده من قبل، على إلحاقه بكُتّاب القرية لحفظ القرآن الكريم، وكانت تلك الخطوة بداية كتابة فصل جديد من تاريخ التلاوة المصرية.

صوت صافٍ كالنبع.. وعشقٌ بدأ من طفولته

كان صوته نقيًا ورقيقًا كصفاء النبع الجبلي، يخطف الآذان والقلوب قبل أن يكتمل وعيه. أحب الشيخ عبد الباسط صوت الشيخ محمد رفعت، وكان يسير 5 كيلومترات مشيًا على الأقدام فقط ليصغي إليه.. لم يكن يذهب ليستمع بصوته، بل ليشعر بروحه.

عبد الباسط عبد الصمد..إخلاص وصوت لا يُشبه إلا نفسه

لم يكن الشيخ عبد الباسط مجرد قارئ للقرآن.. بل كان حالة روحانية متفردة، مدرسـة في الأداء، وفنًّا في المقام، وصدقًا في الإحساس. ترك إرثًا لا يُمحى، وسيرةً تشهد أن الإخلاص هو سرّ القبول وخلود الأثر.

عبد الباسط عبد الصمد.. صوت لن يتكرر

ظل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وسيظل “صوتًا لا يُشبه إلا نفسه”.. حين يتلو القرآن، تُغلق الدنيا أبوابها، وتُفتح أبواب السماء.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق



وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين



ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.