اقتصاد

تراجع تداولات بورصة مسقط بنسبة 34% بسبب اتجاه الصناديق المحلية لجني الأرباح

بورصة مسقط
بورصة مسقط
شهدت بورصة مسقط تراجعا ملحوظا في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة 34% لتصل إلى 178.8 مليون ريال عماني (ما يعادل حوالي 464 مليون دولار)، مقارنة بـ 271.1 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق.

 

تراجع تداولات بورصة مسقط

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم السبت، انخفاضًا في إجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16.8%، حيث بلغت 32,628 صفقة بعد أن تجاوزت 39 ألف صفقة في الأسبوع الذي سبقه، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية، التي اتجهت إلى عمليات البيع لتحقيق أرباحها بعد سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع متتالية، رفعت خلالها المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 500 نقطة.

المؤشر العام لبورصة مسقط

أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط عند مستوى 5544 نقطة منخفضا بنحو 66 نقطة، فيما شهدت معظم المؤشرات القطاعية تراجعات ملحوظة، باستثناء المؤشر الشرعي الذي واصل ارتفاعه ليغلق عند 475 نقطة مسجلًا زيادة طفيفة بلغت 4 نقاط.

القطاع المالي أكبر المتضررين 

وسجل القطاع المالي أكبر تراجع بخسارة 153 نقطة بسبب انخفاض أسهم البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى، بينما انخفض مؤشر القطاع الصناعي 23 نقطة، وتراجع مؤشر الخدمات 13 نقطة.

اتجهت المؤسسات والصناديق المحلية بشكل ملحوظ نحو البيع،حيث شكلت مبيعاتها 75.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين لم تتجاوز مشترياتها 69%. 

في المقابل، أظهر المستثمرون الأفراد العمانيون ميلا للشراء، حيث استحوذت مشترياتهم على 21.1% من إجمالي قيمة التداول بينما شكلت مبيعاتهم 15.9% فقط.

إسلام عزام يستقبل رئيس بورصة مسقط ويبحث معه سبل التعاون المشترك

تداولات بورصة مسقط ترتفع 152% لتسجل 5 مليارات دولار في 8 أشهر

وعلى صعيد حركة الأسهم، تراجعت أسعار 40 ورقة مالية مقابل ارتفاع 26 ورقة مالية، فيما حافظت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة على استقرارها عند نحو 31.327 مليار ريال عماني، مدعومة بإدراج الإصدار السابع والسبعين من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال.

