من شرح التعليمات إلى التحذير، تفاصيل أول ليلة لـ رمضان صبحي بالسجن المركزي بأكتوبر

تسلمت قوات أمن السجن المركزي بأكتوبر، رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، من قوات أمن الترحيلات بالجيزة، عقب قيام القوات بترحيله إلى السجن فور انتهاء جلسة محاكمته في قضية التزوير وتأجيلها ليوم 25 نوفمبر.

وقضى رمضان صبحي أول ليلة له داخل السجن المركزي كغيره من المساجين.

وكشف مصدر مطلع، أن اللاعب رمضان صبحي في أول ليلة له بالسجن قام بتسليم كافة المتعلقات الخاصة به لأمانات السجن، وقامت إدارة السجن بشرح التعليمات التي يجب اتباعها داخل السجن والعقوبات التي تواجه المسجون حال مخالفة التعليمات والقواعد.



وكانت قد قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، لنظر الاتهامات الموجهة للمتهمين والتي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليًا.

