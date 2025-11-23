زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تتصدر أسهم السوق الرئيسية للبورصة خلال الأسبوع

18 حجم الخط

تصدرت 5 أسهم قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.

البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت مليار جنيه.

فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة تداول بلغت 916 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس -آخر جلسات الأسبوع- وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.874 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 49981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 18210 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 40509 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 50244 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ليغلق عند مستوى 18301 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4484 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 12265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16268 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.