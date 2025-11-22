السبت 22 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تحذير من الأرصاد: مرتفع جوي يؤثر على الطائرات وحركة السفر

شبورة ضبابية، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد خلال هذه الفترة تتأثر بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا الذى يصاحبه ظواهر جوية شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى تصل لحد الضباب عند ارتفاع نسب الرطوبة لتصل ١٠٠٪؜، والهدوء النسبى للرياح مما يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية ويصعب القيادة خلالها.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

طقس مستقر ودرجة حرارة تصل لـ32 في المنيا اليوم الجمعة

تأثير البلاد بمنخفض جوي

 وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التأثير ليس فقط على قيادة السيارات بل تعوق أيضا عملية هبوط الطائرات.


وأوضحت الأرصاد الجوية أن المرتفع الجوى كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة فى الجو والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة فى عمليه التنفس.

ونتيجة لذلك نجد اليوم انخفاض فى الرؤية الأفقية الآن على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ويعد اليوم ذروة الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 19.

الجريدة الرسمية