تعرف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 22-11-2025

اسعار الذهب فى الامارات
اسعار الذهب فى الامارات
تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

 سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 489 درهما، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 435 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 372 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية 

 

تراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، ولكنه يظل داخل نطاق محدد من التداولات، وذلك في ظل تضارب التوقعات في الأسواق بشأن مستقبل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% حيث أغلق عند المستوى 4065 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4078 دولار للأونصة، وكان قد سجل اعلى مستوى عند 4132 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3997 دولار للأونصة

الجريدة الرسمية