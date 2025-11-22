أسماء الفائزين بحج الجمعيات الأهلية في الوادي الجديد

18 حجم الخط

تقدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بخالص التهنئة للحجاج الفائزين بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لموسم 1447 هجريا 2026 ميلاديا، متمنيًا لهم حجا مبرورًا وذنبا مغفورًا وطاعة مقبولة.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة بعد الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026، موضحة أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج.

الأوراق المطلوبة بعد الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية

تشمل الأوراق المطلوبة بعد الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية الآتي:

- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات لقاح الإنفلونزا الموسمية المحدثة للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

- فيش حج مميكن.

- تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

- استخراج شهادة التحصين «Qr Code» الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة.

رابط الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

وقالت الوزارة في تقرير لها، إن رابط الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026، موفر من خلال بوابة الحج الموحدة، مؤكدة إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما سيتم نشرها بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

يُذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت منذ قليل إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

