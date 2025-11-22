ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

18 حجم الخط

انتقل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع ارتكاب جريمة مقتل شخص ذبحا، وقطع عضو حساس من جسده على يد خليجي داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة بالدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية نجحت في إلقاء القبض على “رامى ب- 32 سنة” يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، لقتله مسنا في نهاية العقد الخامس من عمره داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنصورة بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره، داخل إحدى الشقق بعمارة تقع في شارع الجيش.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى “احمد ف ”، 55 عامًا، مقيم بمدينة المنصورة، إذ لقي مصرعه في ظروف غامضة على يد خليجي.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

