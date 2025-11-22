بتوجيهات محافظ دمياط، عمارة يتابع جاهزية المدارس لاستقبال انتخابات مجلس النواب

السبت 22 نوفمبر 2025
تفقد الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم عددا من المدارس بنطاق إدارتي دمياط وعزبة البرج، وذلك في إطار متابعة سير الاستعدادات داخل المقار المحددة لاستضافة لجان انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من الشهر الجاري.

 جاءت الجولة تنفيذا لتكليفات الاستاذ الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة كل ما يخص التجهيزات اللوجستية المتعلقة بهذا الاستحقاق الديمقراطي.

 

 

جاهزية المقار وتكامل التجهيزات

وخلال الجولة الميدانية اطمأن وكيل الوزارة على جاهزية المرافق داخل المدارس، من غرف الاقتراع وآليات استقبال الناخبين، إلى جانب غرف المبيت الخاصة بالضباط المكلفين بتأمين العملية الانتخابية وحراسة اللجان. 

 

كما تم التأكد من سلامة دورات المياه وتأمين خطوط الاتصالات والإنترنت، لضمان سير العمل بكفاءة، إضافة إلى معاينة الغرف المؤمنة المخصصة لحفظ صناديق الاقتراع.

 

توجيهات بدعم كامل للّجان

وفي ختام الجولة، شدد عمارة على ضرورة تقديم دعم كامل وغير محدود من إدارات المدارس لجميع القائمين على التجهيزات، مؤكدا أهمية تضافر الجهود حتى تظهر العملية الانتخابية في محافظة دمياط بالشكل اللائق الذي يعكس قيم المشاركة الديمقراطية.

وتعكس هذه التحركات حرص المحافظة على توفير كل المقومات اللوجستية، لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب بما يليق بأهمية الحدث.

