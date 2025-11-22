تفاصيل ضبط خليجي أنهى حياة شخص في شقة سكنية بالمنصورة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في إلقاء القبض على خليجي أنهى حياة مسن في نهاية العقد الخامس من عمره داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة.

حيث شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مقتل مسن على يد خليجي استدرجه داخل الأسانسير إلى شقته بالدور العاشر، بأحد الأبراج بشارع الجيش، ثم ارتكب الجريمة.

وكشفت مصادر أمنية أن الجريمة تم اكتشافها وعثر على الجثمان بالشقة ومقطع أجزاءً منها.

تعود البداية إلى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنصورة بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره داخل إحدى الشقق بعمارة تقع في شارع الجيش.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى “ا. ف. ال”، 56 عامًا، مقيم بمدينة المنصورة، إذ لقي مصرعه في ظروف غامضة على يد خليجي.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف أهالي شارع الجيش بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، بعد سماعهم أصواتا غريبة داخل المبنى السكني، مما دفعهم للظن أن هناك لصًا داخل العمارة السكنية.

