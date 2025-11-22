السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل ضبط خليجي أنهى حياة شخص في شقة سكنية بالمنصورة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في إلقاء القبض على خليجي أنهى حياة مسن في نهاية العقد الخامس من عمره داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة.

حيث شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مقتل مسن على يد خليجي استدرجه  داخل الأسانسير إلى شقته بالدور العاشر، بأحد الأبراج بشارع الجيش،  ثم ارتكب الجريمة.

وكشفت مصادر أمنية أن الجريمة تم اكتشافها وعثر على الجثمان بالشقة ومقطع أجزاءً منها.

تعود البداية إلى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنصورة بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره داخل إحدى الشقق بعمارة تقع في شارع الجيش.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى “ا. ف. ال”، 56 عامًا، مقيم بمدينة المنصورة، إذ لقي مصرعه في ظروف غامضة على يد خليجي.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف أهالي شارع الجيش بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، بعد سماعهم أصواتا غريبة داخل المبنى السكني، مما دفعهم للظن أن هناك لصًا داخل العمارة السكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الأجهزة الأمنية الدقهلية الدول الخليجية الإسعاف الأجهزة الأمني النيابة العامة لمباشرة التحقيقات شارع الجيش ظروف غامضة مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

مواد متعلقة

انتقادات جوائز مهرجان السينما عام 1968

مصدر بالمهن الموسيقية يكشف العقوبة المتوقعة على كابونجا بعد التحقيق معه

ندوة بتجارة عين شمس للدكتور زاهي حواس حول المتحف الكبير الاثنين المقبل

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية