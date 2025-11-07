الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمناسبة شفائها، مقدم حفل موسم الرياض يفاجئ أنغام باحتفالية ضخمة في ليلة رأس السنة (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو
18 حجم الخط

أعلن منظمو موسم الرياض، خلال حفل أنغام الذي انطلق وسط حضور جماهيري، احتفالية ضخمة في رأس السنة الجديدة للمطربة، بناء على طلب جمهورها الكبير. 

 

حفل أنغام في موسم الرياض 

وأهدى منظمو موسم الرياض باقة من الورود للمطربة أنغام على المسرح وشعرت المطربة بالإحراج والتأثر بسبب حماس جمهورها التي تفاعلت معها بشكل كبير.

قال مقدم الحفل: «بمناسبة شفاء صوت مصر والإقبال الجماهيري الكبير، اسمحوا لنا نقدم باقة من المحبة والاهتمام، ونبدأ عامًا جديدًا باحتفالية ضخمة ضخمة لأنغام في ليلة 31 ديسمبر».

من جانبها، عبّرت الفنانة أنغام عن سعادتها وامتنانها قائلة: «شكرًا من قلبي، مش لاقية كلام يتقال. شكرًا لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، وإن شاء الله دايمًا ناجحين. السنة دي بدايتها خير وبركة عليّا، وسعيدة جدًا إني وسطكم، وأتمنى للجميع الصحة والسعادة، لأنها أهم حاجة في الدنيا».

وانطلق، حفل النجمة أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا. 

وتألقت أنغام تحت قيادة المايسترو هاني فرحات بباقة من أشهر الكلاسيكية، حيث بدأت الحفل بـ"عمري معاك" وسط حماس كبير، ثم قدمت أغنية حالة خاصة جدًّا.

وكانت النجمة أنغام قد خطفت الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس الذي شهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا. 

 

حفل أنغام في باريس 

وقدمت أنغام عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أبدعت في غناء “عمري معاك” لايف. 

 

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.  

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

وفي نفس السياق، شهد حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أنغام في موسم الرياض أنغام حفل أنغام

الأكثر قراءة

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

ارتفاع محير في العباد وانخفاض الكريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

ارتفاع طن اليوريا العادي 1339 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

رسالة مبطنة من مصطفى محمد إلى الأهلي بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري

السوبر المصري، أزمة في سيراميكا بسبب صديق إيجولا

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

بمناسبة شفائها، مقدم حفل موسم الرياض يفاجئ أنغام باحتفالية ضخمة في ليلة رأس السنة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية