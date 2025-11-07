بمناسبة شفائها، مقدم حفل موسم الرياض يفاجئ أنغام باحتفالية ضخمة في ليلة رأس السنة (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن منظمو موسم الرياض، خلال حفل أنغام الذي انطلق وسط حضور جماهيري، احتفالية ضخمة في رأس السنة الجديدة للمطربة، بناء على طلب جمهورها الكبير.

حفل أنغام في موسم الرياض

وأهدى منظمو موسم الرياض باقة من الورود للمطربة أنغام على المسرح وشعرت المطربة بالإحراج والتأثر بسبب حماس جمهورها التي تفاعلت معها بشكل كبير.

قال مقدم الحفل: «بمناسبة شفاء صوت مصر والإقبال الجماهيري الكبير، اسمحوا لنا نقدم باقة من المحبة والاهتمام، ونبدأ عامًا جديدًا باحتفالية ضخمة ضخمة لأنغام في ليلة 31 ديسمبر».

من جانبها، عبّرت الفنانة أنغام عن سعادتها وامتنانها قائلة: «شكرًا من قلبي، مش لاقية كلام يتقال. شكرًا لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، وإن شاء الله دايمًا ناجحين. السنة دي بدايتها خير وبركة عليّا، وسعيدة جدًا إني وسطكم، وأتمنى للجميع الصحة والسعادة، لأنها أهم حاجة في الدنيا».

وانطلق، حفل النجمة أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وتألقت أنغام تحت قيادة المايسترو هاني فرحات بباقة من أشهر الكلاسيكية، حيث بدأت الحفل بـ"عمري معاك" وسط حماس كبير، ثم قدمت أغنية حالة خاصة جدًّا.

وكانت النجمة أنغام قد خطفت الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس الذي شهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

حفل أنغام في باريس

وقدمت أنغام عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أبدعت في غناء “عمري معاك” لايف.

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

وفي نفس السياق، شهد حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.