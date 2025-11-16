تجديد حبس المتهم بقتل مهندس الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد 16 نوفمبر 2025
قرر قاضي التجديدات بمحكمة  كرموز بالإسكندرية،  تجديد حبس المتهم بقتل مهندس  جاره  بسلاح ناري بمنطقة الموقف الجديد بدائرة كرموز، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وأثارت جريمة مقتل مهندس على يد صديقه في الموقف الجديد كرموز بالإسكندرية تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتهم.


وكان قد  ورد بلاغ إلى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر مما أدى إلى وفاته، وفرار الجاني بسيارته من موقع الحادث.

 

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

 


وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.

