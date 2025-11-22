بدء أولى جلسات المتهم بقتل مهندس الكيمياء في الإسكندرية غدا

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، أولى جلسات محاكمة المتهم "ال.ر.ال" لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال" في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل مهندس الكيمياء غدا الأحد.

وكشفت التحقيقات مع المتهم بقتل صديقه "مهندس الإسكندرية"، اعترافات صادمة، حيث أكد أنه عقب انتهاء الدراسة والتخرج من كلية الهندسة، سافر للعمل في إحدى الشركات في شرم الشيخ واستمر بها لمدة 4 سنوات، وعند عودته في عام 2022، تبين أن صديقه المجني عليه تغير في تصرفاته، وأن كل الأصدقاء ابتعدوا عنه وحدث خلافات بينهما، وأن المجني كان لا يريد التقرب منه فقرر الانتقام".



وكشف المتهم في التحقيقات، أن فكرة قتل صديقه والتخلص منه تولدت في عام 2023، وكانت أول مرة أخذ فيها قرار التخلص منه شهر مارس 2023، وحدثت مشاكل أخري، عندما قام المتهم بوضع صور زوجة المجني عليه وتركيبها على صور لإحدى مصابى متلازمة داون، وبدأت مشاكل جديدة عندما علم المجنى عليه بقيام المتهم بارتكاب تلك الواقعة.

وأضاف المتهم في أقواله عن مصدر أمواله، أن لديه محل ويعمل في تجارة الذهب، بالإضافة إلى ميراث والدته، ولفت إلى أنه تتبع سكن المجني عليه واستأجر شقة في شارع الجمعية بالهانوفيل العجمي لمتابعة تحركات المجني عليه، واشترى السلاح الناري منذ شهر سبتمبر الماضى، واشترى السيارة المستخدمة في الواقعة لتسهيل التحرك.

وأشار المتهم إلى أنه في يوم الواقعة، قام بأداء صلاة العصر في الشقة ونزل من المنزل وتحرك فى اتجاه عمل المجنى عليه بتوكيل السيارات، ووصل قبل خروجه بـ 16 دقيقة، بعد علمه بخروج المجني عليه من عمله في تمام الرابعة عصرا بعد أن اتصل من قبل بتوكيل السيارات للسؤال عن مواعيد العمل الرسمية، ووصل هناك عبر GPS وانتظر في الطريق الموازي، وعند اقتراب المجني عليه، وعلى مسافة مترا أطلق عليه النار بعدة طلقات حتى تأكد أنه سقط على الأرض، وتحرك المكان وفر هاربا، وبتوجيه له تهمة القتل العمد من سبق الإصرار والترصد اقر بارتكاب الواقعة، وأنه غير نادم قائلًا: "مش فارق معايا حاجة بعد قتله.. كان لازم يموت".

