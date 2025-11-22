محامي رمضان صبحي يكشف تفاصيل جديدة عن جلسة محاكمته

18 حجم الخط

كشف دفاع اللاعب رمضان صبحي المحامي أشرف عبد العزيز، أن محامي المتهم الأول لم يحضر لظروف مرضية، سيطلب من المحكمة تأجيل الجلسة.



وأضاف أن اللاعب سيخلي سبيله ولن يتم حبسه للجلسة المقبلة.

ووضع حرس محكمة شبرا الخيمة لاعب الكرة رمضان صبحي في قفص الاتهام في ثاني جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها بتزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وشهد محيط محكمة شبرا الخيمة تشديدات أمنية مكثفة قبل نظر ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل المحاكمة لجلسة السبت اليوم، لضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بالحضور بشخصه لجلسة المحاكمة المقبلة.

وكان المحامي أشرف عبد العزيز كشف أن اللاعب رمضان صبحي سيحضر بنفسه جلسة محاكمته، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير أوراق رسمية.

وأضاف أن حضور اللاعب يأتي استجابة لقرار المحكمة بإلزامه بالمثول أمام الهيئة القضائية للاستماع إلى أقواله ومتابعة إجراءات محاكمته.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.



تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلًا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

