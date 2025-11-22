رئيس مياه القناة يشدد على الالتزام بكافة معايير تشغيل المحطات والشبكات

18 حجم الخط

شدد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على أهمية الالتزام بكافة معايير التشغيل، وكذلك الالتزام بالصيانة الوقائية لكافة مكونات المحطات.

ضرورة مراجعة سجلات تشغيل المحطات

وأشار رئيس مياه القناة إلى ضرورة مراجعة سجلات التشغيل الخاصة بالمحطات وسجلات تسجيل العينات بالمعمل ومدى مطابقة المياه المعالجة للمعايير والمواصفات القياسية، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقد اجتماع تنسيقي هام

وكان اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والعضو المنتدب، عقد اجتماعا على هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، لمتابعة سير الأعمال بالمحطة والوقوف على الحالة الفنية، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي، مع التأكيد على توفير مهمات السلامة والصحة المهنية والمعدات اللازمة لتأمين العمال وبيئة العمل، والتأكيد على ضرورة تواجد مسئول السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.

وشهدت الزيارة تفقد اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مياه القناة وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة محافظات القناة تفقد مكونات المحطة بالكامل والتى تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 م3 / يوم لمتابعة سير العمل بالمحطة ومتابعة اجراءات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل ومراجعة مؤشرات الأداء.

وتأتى زيارة رئيس الشركة فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

