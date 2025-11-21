رئيس مياه القناة: خطة تطوير شاملة للارتقاء بمستوى مراكز خدمة العملاء وتحديث أنظمة العمل

18 حجم الخط

أكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والعضو المنتدب، على ضرورة استمرار حملة ترشيد الاستهلاك الخاصة بالمياه بالمدارس وكافة المؤسسات وذلك للحفاظ على المياه من الهدر.

وأشار إلى أن الشركة تبنت العديد من الأنشطة التوعوية التي تم توجيهها لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة بهدف توعية الأجيال حول أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

جانب من الجولة، فيتو

جولة رئيس الشركة بقطاعات السويس

وكان قد شهد قطاع السويس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم جولة ميدانية موسعة أجراها اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك في إطار خطة المتابعة المستمرة التي تنفذها الشركة للوقوف على مستوى الأداء بكافة القطاعات والمناطق التابعة لها بمحافظات القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

تفقد مركز خدمة العملاء

وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة مركز خدمة العملاء بمحافظة السويس، والذي يقدم خدماته لأكثر من 32 ألف مشترك، حيث تابع عن قرب آليات العمل داخل المركز واستمع لعدد من شكاوى واستفسارات المواطنين.

وشدد اللواء أحمد محمد رمضان على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وحل الشكاوى في أقرب وقت.

ولفت إلى أن الشركة تعمل وفق خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى مراكز خدمة العملاء وتحديث أنظمة العمل بها بما يتماشى مع التوجه العام نحو تعزيز الخدمات التكنولوجية بالمحافظة.

تفقد عدد من الإدارات

كما شملت الجولة تفقد عدد من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع للاطمئنان على سير العمل ومعدلات الإنجاز، حيث التقى العاملين واستمع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، موجها الإدارات المختصة بدراسة هذه المطالب والعمل على تنفيذ ما يناسب منها بما يحقق بيئة عمل أكثر كفاءة.

تعزيز التواصل مع كافة الإدارات

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، خلال لقائه بالعاملين أهمية تعزيز التواصل بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية داخل الشركة، مشددًا على مواصلة العمل بروح الانتماء والإخلاص بما يليق بمكانة شركة مياه محافظات القناة ودورها الحيوي في خدمة مواطني محافظة السويس.

