رغم زلزال بنجلاديش، المصريون يتحدّون الظروف ويواصلون التصويت في انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها لعملية تصويت المصريين في الخارج، حيث أجرى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برؤساء اللجان الفرعية في عدد من الدول للوقوف على آخر مستجدات العملية الانتخابية.

وفي بنجلاديش، أوضح السفير عمر فهمي، رئيس اللجنة الفرعية، أن البلاد شهدت زلزالًا قويًا يوم الجمعة تسبب في حالة من الفزع بين المواطنين، خاصة مع تسجيل ضحايا من البنغال، ورغم ذلك، أكد أن عددًا من المصريين حرصوا على الحضور للإدلاء بأصواتهم، قادمين من مناطق بعيدة عن العاصمة دكا، لافتًا إلى أن الجالية المصرية قليلة العدد هناك، إلا أن نسبة كبيرة منها شاركت في التصويت.

وفي إريتريا، أكد السفير حاتم العطوي، رئيس اللجنة الفرعية، أن التصويت سار بانضباط منذ اليوم الأول، مع مشاركة ناخبين مصريين في 3 دوائر انتخابية.

ومن موسكو، أشار السفير حمدي شعبان، سفير مصر في روسيا، إلى وجود إقبال كبير من أفراد الجالية المصرية، حيث أجري التصويت في 9 دوائر انتخابية.

وفي الهند، أوضحت داليا توكل، رئيسة اللجنة الفرعية بمومباي، أن اللجنة مستحدثة لأول مرة لخدمة الولايات الجنوبية، مشيرة إلى توافد ناخبين بعد انتهاء فترات العمل في اليوم الأول، مع إجراء التصويت في 3 دوائر انتخابية.

أما في فرنسا، فأكد القنصل العام عمرو الرشيدي، رئيس اللجنة الفرعية بمرسيليا، أن اللجنة شهدت كثافات أعلى من المرحلة الأولى، نظرًا لكون أغلب أفراد الجالية المصرية ينتمون لمحافظات مدرجة ضمن المرحلة الثانية، موضحًا أنه تم التصويت في 9 دوائر حتى الآن من إجمالي 73 دائرة.

وفي لبنان، أوضح السفير علاء موسى، رئيس اللجنة الفرعية في بيروت، أن الإقبال تجاوز ما شهدته المرحلة الأولى، خاصة مع تصويت مواطني محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن عدد الدوائر التي تم التصويت بها بلغ 17 دائرة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.