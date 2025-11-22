نظر دعوى غلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة غدًا

18 حجم الخط

حددت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة جلسة غدٍ الأحد لنظر الدعوى رقم 86087 لسنة 79 قضائية، والمقامة من المحامي أشرف فرحات ضد وزير الاتصالات، للمطالبة بإصدار حكم يلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة داخل مصر.

وتأتي الدعوى في إطار تحركات قانونية تستهدف مواجهة المحتوى غير الأخلاقي والمنصات التي تبث موادًا تُخالف القيم المجتمعية، حيث يطالب مقيم الدعوى بضرورة تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنع تداول التطبيقات التي تُستخدم في ممارسات مخالفة للقانون.

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة خلال جلسة الغد المستندات وأسانيد الدعوى، تمهيدًا للفصل في مدى التزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لحجب تلك المواقع والتطبيقات أو تقاعسها عن أداء دورها

