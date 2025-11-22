السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرقية ترفع درجة الاستعداد قبل انطلاق ماراثون انتخابات النواب (صور)

الانتهاء من الاستعدادات
الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات النواب،فيتو
18 حجم الخط

 شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستنفار الإداري والميداني، استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وسط جهود مكثفة لضمان جاهزية المقار الانتخابية وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة تسهّل مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

خريطة الانتخابات البرلمانية في الشرقية، قراءة تحليلية للدوائر الساخنة

التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين

 وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها الكاملة واستكمال جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين، مشددًا على أهمية توفير الأجواء الملائمة التي تعكس صورة حضارية للمحافظة.

 الشرقية ترفع شعار
 الشرقية ترفع شعار "جاهزون" مع اكتمال تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات للناخبين،فيتو

رفع الإشغالات وتنظيم الحركة أمام المقار الانتخابية

 وفي هذا الإطار، انطلقت جولات تفقدية لرؤساء المراكز والمدن شملت محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، حيث تم رفع الإشغالات وتنظيم الحركة أمام المقار الانتخابية وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءة الطرق المؤدية للجان.

 الشرقية ترفع شعار
 الشرقية ترفع شعار "جاهزون" مع اكتمال تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات للناخبين،فيتو

تأمين مداخل ومخارج اللجان تجهيز أماكن انتظار مخصصة لكبار السن

 وجرى التأكد من سلامة المباني والنوافذ وتأمين مداخل ومخارج اللجان تجهيز أماكن انتظار مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير غرف مبيت لرؤساء اللجان والمشرفين على العملية الانتخابية.

 الشرقية ترفع شعار
 الشرقية ترفع شعار "جاهزون" مع اكتمال تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات للناخبين،فيتو

استمرار التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية

وشدّد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية؛ لضمان خروج الانتخابات في صورة مشرفة تعكس وعي أبناء الشرقية وحرصهم على ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الإيجابية في صناعة المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب بالشرقية 2025 مجلس النواب لجان انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشدد على وضع لافتات مدون عليها أسعار الأسمدة بجمعيات الإصلاح الزراعي

يسجل 58.87 جنيه، سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

بقيمة 14 مليون جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

آخر تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

التضامن: انخفاض أسعار حج الجمعيات الأهلية عن العام الماضي

تاريخ مواجهات الاهلي وأندية الجزائر قبل صدام الليلة

ضبط 60 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية