الشرقية ترفع درجة الاستعداد قبل انطلاق ماراثون انتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستنفار الإداري والميداني، استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وسط جهود مكثفة لضمان جاهزية المقار الانتخابية وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة تسهّل مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها الكاملة واستكمال جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين، مشددًا على أهمية توفير الأجواء الملائمة التي تعكس صورة حضارية للمحافظة.

الشرقية ترفع شعار "جاهزون" مع اكتمال تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات للناخبين،فيتو

رفع الإشغالات وتنظيم الحركة أمام المقار الانتخابية

وفي هذا الإطار، انطلقت جولات تفقدية لرؤساء المراكز والمدن شملت محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، حيث تم رفع الإشغالات وتنظيم الحركة أمام المقار الانتخابية وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءة الطرق المؤدية للجان.

الشرقية ترفع شعار "جاهزون" مع اكتمال تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات للناخبين،فيتو

تأمين مداخل ومخارج اللجان تجهيز أماكن انتظار مخصصة لكبار السن

وجرى التأكد من سلامة المباني والنوافذ وتأمين مداخل ومخارج اللجان تجهيز أماكن انتظار مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير غرف مبيت لرؤساء اللجان والمشرفين على العملية الانتخابية.

الشرقية ترفع شعار "جاهزون" مع اكتمال تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات للناخبين،فيتو

استمرار التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية

وشدّد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية؛ لضمان خروج الانتخابات في صورة مشرفة تعكس وعي أبناء الشرقية وحرصهم على ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الإيجابية في صناعة المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.