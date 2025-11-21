جوارديولا: مباراة نيوكاسل خطوة مهمة نحو لقب الدوري

18 حجم الخط

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مواجهة الفريق أمام نيوكاسل، والتي ستقام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

استهل بيب جوارديولا، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة نيوكاسل، بالحديث عن منافسه، قائلًا: “نيوكاسل فريق ممتاز، ممتاز جدًا، إنهم فريق في دوري أبطال أوروبا لكننا جاهزون”.

واضاف: “الحقيقة أن الفريق قوي مثل أرسنال في المواسم الماضية، الإحساس الذي شعرت به أنهم لن يخسروا الكثير من النقاط وإذا حصلوا على فارق كبير سيكون الأمر صعبًا”.

وأكمل: “نحن في نوفمبر، وفي نوفمبر في هذا الدوري لا شيء نهائي، ما يحدث في فبراير أو مارس، انتبهوا، الآن انتهت فترة التوقف الدولي، سنرى بعضنا كل بضعة أيام حتى مارس، الآن الموسم الحقيقي يبدأ، يجب أن نكون جاهزين في مارس، الفوز غدًا سيكون خطوة مهمة بالنسبة لنا”.

وأضاف جوارديولا عن مركز حراسة المرمى: “لدينا حارسان رائعان جدًا مع جيجيو وجيمس، لقد أعجبت بشدة بتطور جيمس منذ مغادرته الأكاديمية هنا، أما دوناروما، دائمًا قلت، عندما تبدأ بعمر 17 مع ميلان فهذا لأنك لاعب مميز جدًا”.

وواصل: “جميع اللاعبين مؤهلون لكأس العالم، ونأمل أن يتمكن دوناروما من المشاركة، إذا تعلمت مما يحدث، تكتسب خبرة أكبر، لكن هذا لا يعني أنك ستفعل كل شيء بشكل صحيح دائمًا”.

ويضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويستضيف المباراة ملعب سانت جيمس بارك.

