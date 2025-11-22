انتخابات النواب، توافد أبناء الجالية المصرية على سفارة مصر ببيروت للتصويت

السبت 22 نوفمبر 2025
 شهدت السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، مع بدء اليوم الثاني لعملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
 

المصريون بلبنان 
المصريون بلبنان 

 وبدأت عملية الاقتراع في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت لبنان، وسط أجواء تنظيمية متميزة وفّرتها السفارة لتسهيل إجراءات التصويت، بدءًا من استقبال الناخبين مرورًا بالتحقق من الهوية وحتى الإدلاء بالصوت داخل اللجان المخصصة.
 

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريون بلبنان 3
المصريون بلبنان 3

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الإقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

