حج الجمعيات الأهلية 2026.. إعلان النتيجة غدًا والاستعلام إلكترونيًّا.. تخصيص مشرف لكل 46 حاجًّا.. وهذه إجراءات التقديم على الخدمات

تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م غدًا السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر.

إعلان النتائج النهائية لقرعة حج الجمعيات الأهلية

وسيتم إعلان النتائج النهائية لقرعة حج الجمعيات الأهلية على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

رابط نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

يقوم الراغب في الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات بالدخول لبوابة الحج المصرية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول لـ الرابط مباشرة من هنا

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المتقدمين لحج الجمعيات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، ونوضح من خلال التقرير رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026.

خطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

الضغط على «الاستعلام» عن طلب حج الجمعيات.

إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال الكود الموجود على الصفحة الخاصة بالتقديم، ثم الضغط على بحث.

ليظهر على الفور النتيجة الخاصة بقرعة الحج للمستعلم عنها بالإضافة إلى اسم المحافظة.

وجرت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم لهذا الموسم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وتعلن النتائج النهائية للقرعة "أصلي - احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالسعودية لأداء فريضة الحج ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في التقديم لحج الجمعيات الأهلية سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

توقيع عقد تقديم الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية

وقع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عقد تقديم الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م، وذلك مع شركة بشرى الضيافة السعودية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025 المقام في جدة.

إغلاق باب التقديم للحجاج الراغبين في التقدم لحج الجمعيات الأهلية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أغلقت باب التقديم للحجاج الراغبين في التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026 م يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر، حيث تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

