رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، المقامة بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وضم الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير شريف كامل، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويناقش القادة المشاركون خلال القمة عددًا من التحديات والفرص، مثل الأمن الغذائي والديون والتحول المناخي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة.

