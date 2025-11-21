الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" المستثمرة في منجم السكري للذهب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستيوارت بيلي، رئيس الاستدامة والشئون المؤسسية في شركة "أنجلو جولد أشانتي" بجنوب أفريقيا، المُستثمرة في منجم السكري للذهب، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.

وجاء ذلك عقب وصوله جوهانسبرج لترؤس وفد مصر المُشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الإستراتيجية مع شركة "أنجلو جولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري للذهب، مؤكدًا حرصه على متابعة ودعم استثمارات الشركة في مصر، كما نوه إلى سابق قيامه بزيارة منجم السكري، وتطلعه لمعرفة تطورات العمل في المنجم.

 

من جانبه، أكد ستيوارت بيلي، تقدير الشركة لاهتمام ودعم الحكومة المصرية لاستثمارات الشركة في مصر، مُعربًا عن تطلعه للقيام بالمزيد من الاستكشافات وزيادة استثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال التعدين عن الذهب.

 كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير واعتبره دليلًا على جهود الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم الرعاية والترويج لهذا الصرح الحضاري الكبير.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل دعم استثمارات شركة أنجلو جولد أشانتي في مصر، وخطوات تذليل أية عقبات أمام أعمال الشركة في قطاع التعدين.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة تذليل أي تحديات أمام استثمارات الشركة في مصر، خاصة في ظل تطلع مصر للتوسع في مجال التعدين عن الذهب، في ضوء الفرص الواعدة للاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء استعداده لاستقبال وفد الشركة في القاهرة، لإجراء مزيد من المشاورات حول سبل تذليل أية عقبات أمام استثمارات الشركة في مصر.

كما أكدت العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، التعاون القائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، لدعم استثمارات الشركة، وتطلعها لمتابعة تذليل أية عقبات للشركة في مصر.

