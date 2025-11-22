السبت 22 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
يحتضن ستاد كامب نو مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، في يوم العودة إلى معقل البلوجرانا.

واستعاد برشلونة خدمات حارس المرمى خوان جارسيا ورافينيا، بينما تحوم الشكوك حول ماركوس راشفورد وسط غياب بيدري أمام أتلتيك بلباو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، داني أولمو، فيرمين لوبيز، لامين يامال، فيران توريس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي. 

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ليس فقط من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر في سباق المنافسة على اللقب، في أولي مباريات العودة إلى ملعب "كامب نو".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، في حين أن أتلتيك بلباو لديه 17 نقطة في المركز السابع.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق  مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

