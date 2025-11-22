18 حجم الخط

يحتضن ستاد كامب نو مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، في يوم العودة إلى معقل البلوجرانا.

واستعاد برشلونة خدمات حارس المرمى خوان جارسيا ورافينيا، بينما تحوم الشكوك حول ماركوس راشفورد وسط غياب بيدري أمام أتلتيك بلباو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، داني أولمو، فيرمين لوبيز، لامين يامال، فيران توريس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ليس فقط من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر في سباق المنافسة على اللقب، في أولي مباريات العودة إلى ملعب "كامب نو".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، في حين أن أتلتيك بلباو لديه 17 نقطة في المركز السابع.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

