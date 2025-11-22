حسام حسن يستقر على قائمة المنتخب بأمم أفريقيا.. غموض موقف عبد المنعم.. إمام عاشور يزين قائمة الفراعنة بالكان.. وتنافس شرس على بعض المراكز في الدفاع والوسط

18 حجم الخط

منتخب مصر، بدأ العد التنازلي على انطلاق بطولة أمم إفريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويعكف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الفترة الحالية على تجهيز القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا القادمة، والتي ستضم 23 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

منتخب مصر يستعد لأمم افريقيا، فيتو

الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق الجهاز الفني

ويواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بعض الأزمات، التي تصعب مهمته في حسم القائمة النهائية للفراعنة التي سيتم إرسالها للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قبل أسبوعين من إنطلاق بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ومن أبرز الأزمات التي تواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر، هو غموض موقف بعض اللاعبين ومدى جاهزيتهم البدنية والفنية للمشاركة في المحفل الكروي الأهم والأشرس في الكرة الافريقية، والذي تنتظره جماهير القارة السمراء كل عامين وهو كأس الأمم الأفريقية.

محمد عبد المنعم، فيتو

غموض مصير محمد عبد المنعم

ومن أبرز اللاعبين الذين لم يتمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر في حسم مصيرهم من التواجد في قائمة الفراعنة بأمم أفريقيا حتى الآن، محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي العائد من إصابة الرباط الصليبي، ولم تلمس قدمه كرة القدم منذ قرابة سبعة أشهر، وعلى الرغم تعافي اللاعب من الإصابة و انتهائه من برنامجه التأهيلي، إلا أن اللاعب لم يخض حتى أي مباريات مع فريقه لعدم الجاهزية البدنية والفنية، وهو ما يجعل الجهاز الفني لمنتخب مصر عاجزا عن حسم مصير اللاعب من المشاركة في أمم أفريقيا من عدمه.

إمام عاشور، فيتو

إمام عاشور يقترب من المشاركة في الكان

هناك أيضا إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب مصر، والذي غاب عن الملاعب لأكثر من شهرين بعد إصابته بفيروس كبدي من الفئة A، وعلى الرغم من اكتمال شفاء اللاعب وعودته للتدريبات الجماعية لفريقه الأهلي، إلا أن الجهاز الفني للفراعنة ما يزال غير قادر على إدراج اللاعب ضمن القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب، في انتظار مشاركة في مباريات فريقه من أجل تقييم مستواه الفني والبدني واستعادته فورمته العالية كشرط أساسي لضمه لقائمة منتخب مصر في الكان، وإن كانت فرصة كبيرة في العودة لتشكيل الفراعنة بعد استدعائه لقائمة الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

محمد الشناوي ومصطفى شوبير، فيتو

حسم أغلب قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

فيما استقر حسام حسن وجهاز المعاون بشكل نهائي على أغلب قائمة منتخب مصر التي سيعتمد عليها في بطولة أمم إفريقيا، وفقا لكل مركز على النحو التالي:

في حراسة المرمى، استقر حسام حسن بشكل نهائي على ضم حارسا الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير لقائمة أمم أفريقيا، فيما يتنافس الثلاثي محمد صبحي حارس الزمالك وزميله في الفريق الأبيض محمد عواد وأحمد الشناوي حارس بيراميدز على حجز المقعد المتبقي في قائمة حراس مرمى منتخب مصر في أمم أفريقيا

وفي مركز المساك، حجز الثنائي رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك مقعديهما في قائمة أمم أفريقيا، فيما يتنافس ياسر إبراهيم وياسين مرعي مدافعا الأهلي وخالد صبحي مدافع المصري لاستكمال المقعدين المتبقيين في المركز المساك، إلى جانب محمد عبد المنعم حال اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وفي مركز الظهير الأيمن، يعد محمد هاني الخيار الأقرب أمام حسام حسن ومعه أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وفي الظهير الأيسر حجز الثنائي أحمد فتوح ومحمد حمدي مقعديهما بشكل رسمي للتواجد ضمن تشكيلة الفراعنة في أمم إفريقيا بالمغرب.

وفي خط الوسط الدفاعي، حجز كل من مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور مقعديهما في قائمة أمم افريقيا، بينما يتنافس كل من محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر على دخول القائمة وإن كان محمد شحاتة يملك حظوظا أفضل ومعه صابر للمشاركة في الكان.

أما في مركز الوسط الهجومي: فقد حجز كل من محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وزيزو وعمر مرموش وإبراهيم عادل أماكنهم في القائمة النهائية.

أما في مركز رأس الحربة، فالأمور محسومة لكل من مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

محمد صلاح ومصطفى محمد، فيتو

القائمة الأقرب لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

بذلك تصبح القائمة النهائية الأقرب لتمثيل منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا والتي ستضم 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي (محمد عواد)

الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد شحاتة – محمود صابر

الوسط الهجومي: محمد صلاح – محمود تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – عمر مرموش – إبراهيم عادل

رأس الحربة: مصطفى محمد – أسامة فيصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.