رياضة

كواليس مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم لتدعيم دفاع الفريق

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي

قال مصدر داخل الأهلي، إن النادي ينتظر تعافي محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي من الاصابة بالرباط الصليبي من أجل التحرك للتفاوض معه لتدعيم صفوف الفريق للموسم القادم في الانتقالات الصيفية. 

أضاف أن محمد عبد المنعم طلب تأجيل الحديث عن أي مفاوضات للعودة من جديد الي الأهلي لحين التعافي تماما إنهاء برنامجه التأهيلي والعودة من الإصابة بالرباط الصليبي. 

ويبدأ النادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية