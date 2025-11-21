جيش الاحتلال ينشر مراسلات بين السنوار وقادة حماس حول نظام الأسد

18 حجم الخط

كشفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات التي نفذتها في قطاع غزة عن "وثائق تؤكد وجود صلة مباشرة بين حركة حماس ونظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد".

وتتضمن الوثائق مراسلات بين كبار مسؤولي "حماس" منهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، والأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله، بالإضافة إلى محمد سعيد إيزدي، قائد فيلق فلسطين ضمن قوات الحرس الثوري الإيرارني.

وفي إحدى الرسائل، شدد السنوار على أهمية بقاء نظام الأسد في السلطة، وكتب: "سوريا ضرورية لنا كأساس للملاذ وكمساحة للبناء والنشر، ومن خلالها يمكننا المشاركة في برنامج المقاومة لمحور القدس (المحور الإيراني)".

كما تضمنت الوثائق محاضر اجتماع جمع إيزدي مع مسؤولي حماس وحزب الله، حيث ناقشوا خطط تجديد العلاقات مع النظام السوري، بالإضافة إلى سبل تقليل رد الفعل الشعبي تجاه هذا التعاون المستقبلي.

وفي محاولة لتخفيف الانتباه عن "حماس"، تم ترتيب اجتماع بين الأسد وعدد من الفصائل الفلسطينية. واستغل إسماعيل هنية هذا اللقاء لطلب الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى النظام، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الغضب الشعبي" بشأن تجديد العلاقات بين حماس والنظام السوري.

وفي رسالة أخرى، انتقد شيخ مقرب من قيادة حماس الانتقادات العربية لتجديد العلاقات مع النظام، وقال: "نتوقع من حماس أن تقف ضد إيران في العراق، وضد بشار الأسد ونظامه في سوريا، وضد الحوثيين. حماس ممنوعة من إقامة أي علاقات ودية أو تعاون مع هؤلاء. هذا تراجع استراتيجي، وإذا تم قبوله فلن يؤدي إلا إلى انهيار حماس".

وتسلط هذه الوثائق الضوء على الروابط العميقة والمعقدة بين حماس والنظام السوري السابق، وعلى التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجه الحركة في حال استمرار هذه العلاقات، وسط مخاوف من ردود فعل عربية ودولية قد تؤثر على استقرارها السياسي والعسكري.

