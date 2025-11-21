صيانة مصر للطيران و"تاليس" توقعان تمديدًا لاتفاقية الشراكة في إصلاح إلكترونيات الطائرات

18 حجم الخط

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة تاليس (Thales) اليوم عن تعديل هام في اتفاقية خدمات الصيانة الموقعة بينهما يمدد هذه الشراكة طويلة الأمد حتى 7 سبتمبر 2029.

وتم التوقيع خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، ليمثل ذلك مرحلة جديدة من الاستقرار التشغيلي والمواءمة الاستراتيجية في صيانة إلكترونيات الطيران، والتي تشمل الآن رسميًا دعم عمليات شركة أير كايرو (Air Cairo).

وتم تحديث اتفاقية خدمات الصيانة التي تم إبرامها بموجب مذكرة تفاهم (MOU) في معرض باريس للطيران عام 2023، بشكل استراتيجي لتعكس الاحتياجات التشغيلية الحالية وتأمين استقرار طويل الأجل.

كما تم مد فترة الاتفاقية لمدة عام واحد إضافي، ليصبح تاريخ الانتهاء الجديد هو 7 سبتمبر 2029.

واتفق الطرفان على تحديث قائمة كتيبات الإصلاح وبرامج الاختبار للتركيز على الوحدات ذات معدلات الإزالة العالية، مما يعزز كفاءة قدرات الصيانة والإصلاح المحلية في مصر، وتضمن الاتفاقية رسميًا توفير الخدمات لشركة "أير كايرو" إلى جانب أسطول مصر للطيران، مما يعزز التكامل داخل منظومة الطيران الوطنية.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران: "يمثل تمديد اتفاقية الصيانة حتى 2029 ركيزة استراتيجية للشركة القابضة لمصر للطيران بأكملها، إنه يضمن الاستقرار التشغيلي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في قطاع إصلاح المكونات الحساسة، وهو أمر ضروري للحفاظ على جاهزية الأسطول الوطني، وهذه الاتفاقية تعزز تكامل وقدرات البنية التحتية للطيران في مصر، وهذه الشراكة مع "تاليس" تضمن استمرارنا في تقديم خدمة عالمية المستوى مع تأمين تخطيط مالي واضح وطويل الأجل لعمليات الصيانة لدينا."

من جانبه، صرح توماس جوت نائب رئيس شركة تاليس، قائلًا: "نحن متحمسون لهذه الشراكة المستمرة مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ونعتقد أنها ستكون ذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين، وهذه الاتفاقية الممتدة، بشروطها التجارية الواضحة ونطاقها المحدّث، تعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الممكنة والاستقرار طويل الأجل لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعملائها، ونتطلع إلى تعاون طويل وناجح معًا."

وأفاد المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قائلًا: "هذه الشراكة الاستراتيجية لا تضمن فقط استمرارية التشغيل لأسطولنا المجهز بتقنيات تاليس (Thales) حتى عام 2029، بل تمثل أيضًا تحسينًا استراتيجيًا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وقطاع الطيران المصري، بما في ذلك أير كايرو (Air Cairo)، وفي نهاية المطاف، فإن هذا الالتزام المُجدد والمُحسّن من تاليس يعزز مكانتنا كمزود رائد لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات ويدعم رؤيتنا الاستراتيجية للنمو المستمر والتميز التقني في المنطقة."

