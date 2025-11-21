صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في ملتقى الابتكار ضمن Cairo ICT 2025

18 حجم الخط

شارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة في فعاليات "ملتقى الابتكار"، المقام ضمن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) 2025 في نسخته التاسعة والعشرين، والمنعقد برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في كل مكان (AI Everywhere)"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال تفقده جناح الصندوق، أكد د. تامر حمودة المدير التنفيذي للصندوق، أن هذه المشاركة تأتي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وتجسيدًا لحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز حضور الشركات الناشئة المدعومة من الصندوق في المحافل التكنولوجية الكبرى، ودعم شباب المبتكرين وربطهم ببيئات الابتكار الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن جناح الصندوق شهد منذ انطلاق فعاليات المعرض إقبالا متميزًا من طلاب الجامعات والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، فضلا عن ممثلي مؤسسات الاستثمار والتكنولوجيا.

وأشار د.تامر حمودة إلى أن ملتقى الابتكار شكل مساحة تفاعلية أسهمت في رفع جاهزية الشركات الناشئة المدعومة من برنامج GEN Z، عبر تعريفها بمتطلبات السوق وآليات النمو الاستثماري، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض حلولها التقنية أمام مؤسسات محلية ودولية، بما يعزز فرص الشراكات وجذب التمويل، لافتًا إلى أن الملتقى شمل فعاليات متنوعة تضمنت جلسات نقاشية متخصصة، وورش عمل تدريبية، وعروضًا لمنتجات وحلول ابتكارية؛ مما أسهم في دعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة.

من جانبها، أكدت د.وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، أن المشاركين في الملتقى أعربوا عن تقديرهم لجهود صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم منظومة الابتكار في مصر، مشيرة إلى أن ملتقى الابتكار يعد منصة حيوية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، ويسهم في نشر ثقافة الابتكار وتشجيع تطوير الأفكار والمشروعات، مؤكدة أن التفاعل الكبير من الحضور يعكس حرص الشباب على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

شهد الملتقى لقاءات مثمرة بين الصندوق وعدد من الشركات الرائدة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم الصندوق لمحاضرتين متخصصتين، تناولتا دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الابتكار وتعزيز بيئات ريادة الأعمال، واستعراض أحدث تطبيقاته في دعم الشركات الناشئة، وتحسين كفاءة نماذج الأعمال، مع التأكيد على أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات واتخاذ القرار بفاعلية.

