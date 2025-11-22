السبت 22 نوفمبر 2025
اقتصاد

423.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

البورصة
البورصة
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 423.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 12.258 مليون ورقة منفذة على 743 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 380 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.510 مليون ورقة منفذة على 740 ألف
عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 11.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 88.62 % خلال الأسبوع.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس -آخر جلسات الأسبوع- وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.874 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 49981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 18210 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

فيما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12300 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 40509 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 50244 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ليغلق عند مستوى 18301 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4484 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 12265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16268 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

الجريدة الرسمية