سقوط أجزاء من مبنى مجاور للعقار المنهار بمنطقة اللبان في الإسكندرية

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية اليوم الجمعة انهيارا جزئيا لعقار ثان خال من السكان، مجاور للعقار الذى انهار صباحا، وتم إخلاء العقار من السكان، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كشف مصدر بحي الجمرك الإسكندرية، أن عقار اللبان المنهار رقم 11 والعقار عبارة عن دور أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار هدم كلي رقم 70 لسنة 2010، وبعد انهياره سقطت أجزاء من العقار المجاور رقم 13، وصادر له قرار هدم جزئي رقم 4 لسنة 2020.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار عقارين جزئيا بمنطقة اللبان،دون وجود أى إصابات فى الأرواح، وبناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية انتقل على الفور اللواء وليد منصور، رئيس حى الجمرك، والدكتورة دارين بسيونى سكرتير عام الحى، وإدارات المشروعات وإشغال الطريق والمتابعة والمركزية، الأجهزة الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة اللبان إلى مكان الواقعة.

تتواجد وقوات الحماية المدنية، حيث تم إخلاء العقار من السكان قبل الانهيار، دون إصابات ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، حفاظا على سلامة الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.

