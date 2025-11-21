الجمعة 21 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد استئصاله جزءا من الكلى، وائل جسار يوجّه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على توجيه رسالة دعم للفنان تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، مؤكدًا أن تامر ليس مجرد زميل مهنة، بل أخ عزيز على قلبه.

 

وقال وائل جسار في تصريحاته: “تامر أخويا وحبيبي.. ربنا يرجعك بالسلامة والشفاء العاجل إن شاء الله، وكلنا بندعيلك”.

 

وتفاعل جمهور الفنانين بقوة مع رسالة وائل جسار، التي عكست علاقة الود والاحترام التي تجمعه بـ تامر حسني، متمنين للنجم المصري تمام الشفاء وعودته سريعًا لنشاطه الفني ومحبيه.

أجرى الفنان تامر حسني خلال الأيام الماضية جراحة استئصال جزء من الكلى.

مرض تامر حسني

وكشف تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تفاصيل الأزمة قائلا: إنه كان يفضل عدم التحدث عن أموره الصحية، إلا أنه أراد توضيح حقيقة ما مر به. 

وأشار إلى أنه كان يعاني "منذ فترة من أزمة صحية في الكلى"، قبل أن تستدعي حالته تدخلًا جراحيًا فوريًا، مؤكدًا أنه تم استئصال جزء من الكلية نتيجة تدهور وضعه الصحي.

