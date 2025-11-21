بعد استئصاله جزءا من الكلى، وائل جسار يوجّه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني

18 حجم الخط

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على توجيه رسالة دعم للفنان تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، مؤكدًا أن تامر ليس مجرد زميل مهنة، بل أخ عزيز على قلبه.

وقال وائل جسار في تصريحاته: “تامر أخويا وحبيبي.. ربنا يرجعك بالسلامة والشفاء العاجل إن شاء الله، وكلنا بندعيلك”.

وتفاعل جمهور الفنانين بقوة مع رسالة وائل جسار، التي عكست علاقة الود والاحترام التي تجمعه بـ تامر حسني، متمنين للنجم المصري تمام الشفاء وعودته سريعًا لنشاطه الفني ومحبيه.

أجرى الفنان تامر حسني خلال الأيام الماضية جراحة استئصال جزء من الكلى.

مرض تامر حسني

وكشف تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تفاصيل الأزمة قائلا: إنه كان يفضل عدم التحدث عن أموره الصحية، إلا أنه أراد توضيح حقيقة ما مر به.

وأشار إلى أنه كان يعاني "منذ فترة من أزمة صحية في الكلى"، قبل أن تستدعي حالته تدخلًا جراحيًا فوريًا، مؤكدًا أنه تم استئصال جزء من الكلية نتيجة تدهور وضعه الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.