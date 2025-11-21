ماذا قال مدرب شبيبة القبائل عن صدام الأهلي؟

18 حجم الخط

أكد جوزيف زينباور مدرب شبيبة القبائل: إن مصر بلد خاصة ومميزة في كرة القدم وسعيد بهذه التجربة.

وأضاف مدرب شبيبة القبائل فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلي المقررة غدا: “لن أتحدث عن المشاركين غدا سواء زين الدين بلعيد أو حارس المرمى وجاهزيتهم للقاء.. لدي مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وأوضح: “كنت مريض الأسبوع الماضي ولم اتمكن من الرد على الصحفيين واليوم أنا متاح لكني لن أتحدث عن التشكيل أو اختيارات المباراة”.

وتابع: مباراة غدا سوف تكون مواجهة كبيرة وبين فريقين كبيرين وأبطال في القارة وفرصة لإثبات هذا الأمر.

وقال: “لا أرغب في أن أقلل من الاحترام من بقية فرق المجموعة مثل الجيش الملكي أو يانج أفريكانز ولكني لابد أن أشير إلى عظمة النادي الاهلي وقيمته وتصنيفه مع صن داونز وغيره”.

وتابع: “جمهور الأهلي عظيم وسوف يكون اللاعب رقم ١٢ في الملعب”.

واضاف: “سعداء بالحضور الجماهيري وتجربة مهمة للاعبين ولي شخصيا.. لقاء العودة سوف يشهد نفس عدد الجماهير والصخب”.

وأكد أن المباراة صعبة والموقف صعب، قائلا: “نرغب في حصد النقاط والتأهل ووجود الجماهير سوف يحفزنا بشكل أكبر”.

وأوضح أنه لم يقابل بلعيد سوى أمس، واليوم سوف يشاهده في المران بشكل أكبر، مبينا أن الأهلي يملك عناصر مميزة جدا مثل ديانج وتريزيجيه، قائلا: “لكن لدينا لاعبين متميزين ايضا وخطة خاصة بالمباراة”.

